Хирург назвал вызывающие болезни вен продукты

Хирург Армен Авакян призвал отказаться от сладких газированных напитков ради здоровья вен

Ради здоровья вен в первую очередь стоит отказаться от сладких газированных напитков, утверждает хирург-флеболог сети ортопедических салонов «ОРТЕКА» Армен Авакян. Несколько продуктов, вызывающих болезни сосудов, врач назвал «Ленте.ру».

Авакян также призвал не злоупотреблять жареным, острым, копченым. Из-за соленых продуктов, тяжелой пищи и быстрых углеводов венозная кровь становится вязкой, в результате чего ее отток затрудняется. Стоит с осторожностью относиться к выпечке, сдобе, кондитерским изделиям.

Еда с высоким содержанием сахара нередко становится причиной набора веса, который создает нагрузку на венозную систему ног

Речь идет не о полном запрете всех перечисленных продуктов, а лишь о рациональном потреблении, добавил хирург. Однако сладкие газированные напитки можно исключить полностью, особенно во время жары. Только обычная вода способна восстановить недостаток жидкости в организме, чтобы кровь не сгущалась, — газировка для этого не годится.

Профилактика варикозной болезни начинается с корректировки образа жизни и рациона питания. Тренировки, занятия подвижными видами спорта, прогулки улучшают работу мышц, способствуют оттоку венозной крови. Питание должно быть сбалансированным и правильным. Ежедневный рацион обязательно включает фрукты и овощи, зерновые, белковую пищу и растительные масла Армен Авакян хирург-флеболог

Причиной развития варикозной болезни и других аналогичных патологий венозной системы ног также может быть наследственная предрасположенность, пояснил хирург. Кроме того, нередко ее возникновение провоцирует образ жизни.

На состоянии вен негативно сказываются статические нагрузки. Работа в офисе или на ногах, регулярные продолжительные путешествия приводят к замедлению оттока венозной крови. Если человек в целом ведет малоподвижный образ жизни, не занимается спортом, риск развития у него варикозной болезни существенно возрастает Армен Авакян хирург-флеболог

Хирург обратил внимание, что для полноценной поддержки венозной системы врачи рекомендуют носить компрессионный трикотаж, который стимулирует течение крови и помогает избежать болей, тяжести и усталости в ногах.

Ранее Армен Авакян предупредил о смертельной опасности малоподвижного образа жизни.