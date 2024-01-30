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13:00, 30 января 2024Интернет и СМИ

Врачи развеяли миф о варикозе

Врач Сергей Якушкин заявил, что варикоз невозможно вылечить при помощи лекарств

Фото: Jan Romero / Unsplash

Терапевт Елена Малышева и флеболог Сергей Якушкин в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале заявили, что варикоз невозможно вылечить только при помощи лекарств. Выпуск передачи, в котором врачи развеяли миф о распространенном заболевании, доступен на сайте телеканала.

«Таблетки варикоз не вылечат», — опроверг популярное заблуждение флеболог. Врач объяснил, что больные вены нужно удалять. По его словам, если не сделать эту операцию, заболевание будет прогрессировать.

Якушкин отметил, что осложнениями варикоза могут стать тромбофлебит и трофические язвы. «Тромб образовался, он может полететь вверх, поскольку к верху вены расширяются, и залететь в легкие, тогда у вас будет тромбоэмболия легочной артерии (закупорка легочной артерии сгустком крови, которая может привести к летальному исходу — прим. "Ленты.ру")», — заключила Малышева.

Ранее флеболог Владислав Орлов рассказал, что из-за зимних перепадов температур могут развиться осложнения варикозной болезни. Врач предостерег людей с варикозом от привычки окунаться в ледяную купель или сугробы после бани.

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      Олег Давыдов
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