Правительство Японии сообщило о введения санкций против 41 компании из России

Япония решила ввести санкции против 41 компании из России. Об этом заявил генеральный секретарь японского правительства Есимаса Хаяси, передает РИА Новости.

«Сегодня правительство одобрило введение мер в отношении организаций и частных лиц из России по заморозке активов и запрету на экспорт», — уточнил он.

Кроме того, Япония вводит санкции за обход ограничений в отношении России, под них попали 11 компаний из третьих стран: Китая, Индии, Казахстана, ОАЭ и Узбекистана.

Ранее стало известно, что Япония вводит запрет на экспорт в Россию 164 категорий товаров. В апреле Токио запретил поставки литий-ионных аккумуляторов и труб для газо-и нефтепроводов. Также ограничения коснулись экспорта моторных масел и нитроцеллюлозы, являющейся ключевым компонентом современного бездымного пороха.