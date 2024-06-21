Япония ввела ограничения против компаний из пяти стран за обход санкций против России

Япония ввела ограничительные меры против 11 компаний и организаций из КНР, Индии, ОАЭ, Узбекистана и Казахстана за обход санкций против России, заявил генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси. Его слова передает РИА Новости.
«Против организаций и компаний из третьих стран вводятся меры по заморозке активов и запрет на экспорт», — сказал Хаяси.
Эти санкции были анонсированы еще неделю назад. Хаяси уточнял, что в Японии считают необходимым продолжать оказывать давление на компании из третьих стран за попытки нарушить действующий санкционный режим в отношении России.
Генсек японского правительства также добавлял, что власти азиатской страны в настоящее время находятся на финальной стадии согласования очередного пакета антироссийских санкций.