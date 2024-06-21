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04:39, 21 июня 2024Мир

Япония ввела ограничения против компаний из пяти стран за обход санкций против России

Япония ввела санкции против компаний из КНР, Индии, ОАЭ, Узбекистана, Казахстана
Ёсимаса Хаяси

Ёсимаса Хаяси. Фото: Issei Kato / Reuters

Япония ввела ограничительные меры против 11 компаний и организаций из КНР, Индии, ОАЭ, Узбекистана и Казахстана за обход санкций против России, заявил генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси. Его слова передает РИА Новости.

«Против организаций и компаний из третьих стран вводятся меры по заморозке активов и запрет на экспорт», — сказал Хаяси.

Эти санкции были анонсированы еще неделю назад. Хаяси уточнял, что в Японии считают необходимым продолжать оказывать давление на компании из третьих стран за попытки нарушить действующий санкционный режим в отношении России.

Генсек японского правительства также добавлял, что власти азиатской страны в настоящее время находятся на финальной стадии согласования очередного пакета антироссийских санкций.

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      Сергей Грехов
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