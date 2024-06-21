Япония ввела санкции против 11 россиян

МИД Японии объявил о санкциях против членов ЦИК России и директоров компаний

Япония ввела санкции против сотрудников и членов Центризбиркома России, а также против директоров российских компаний и организаций. Об этом передает РИА Новости.

Всего МИД Японии принял меры против 11 россиян. Санкции в виде заморозки активов вводятся против секретаря ЦИК Наталии Будариной, членов ЦИК Эльмиры Хаймурзиной, Александра Курдюмова, Антона Лопатина, Константина Мазуревского и Евгения Шевченко.

Аналогичные меры объявили против генерального директора корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Бориса Обносова, генерального директора АК «Микротех» Андрея Хохлуна, генерального конструктора АМНТК «Союз» Мкртича Окрояна и директора Уралвагонзавода Александра Попова. В списке также указана министр образования и науки Запорожской области Елена Шарупова.

Ранее сообщалось, что Япония решила ввести санкции против 41 компании из России. Кроме того, страна объявила о мерах за обход ограничений в отношении России, под них попали 11 компаний из третьих стран: Китая, Индии, Казахстана, ОАЭ и Узбекистана.