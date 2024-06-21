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17:20, 21 июня 2024Бывший СССР

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам прибыл в Киев

Новый замгоссекретаря США по политическим вопросам Басс прибыл в Киев

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Джон Басс прибыл в Киев и проведет несколько встреч с представителями власти Украины. Об этом сообщила посол США на Украине Бриджит Бринк в социальной сети X (бывший Twitter).

«Рада приветствовать (...) Басса в Киеве, где он встретится с украинскими чиновниками и другими партнерами», — написала Бринк.

Джон Басс стал исполнять обязанности после увольнения Виктории Нуланд. Официальный представитель американского дипведомства Мэттью Миллер заявлял, что уход Нуланд с поста и назначение Басса не связаны с расследованием ее деятельности на Украине. «Это совершенно не соответствует действительности», — отмечал он.

Помимо этого, телеканал NBC News сообщал, что украинские чиновники начали раздражаться из-за посла США Бриджит Бринк, которая говорит о проблеме коррупции. По их данным, Бринк создала ненужную напряженность на Украине, тогда как сейчас главным приоритетом для Киева считается «победа на поле боя». Американский посол упустила данный момент, потребовав вместо этого решительных действий по борьбе с коррупцией.

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      Валентин Карант
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