Замгендиректора поставщика сельскохозяйственных культур арестовали в Москве за аферы

В Москве суд арестовал замгендиректора «АгроГранта» Франка за мошенничество

Тверской районный суд Москвы арестовал заместителя генерального директора поставщика сельскохозяйственных культур «АгроГранта» Сергея Франка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Франк будет под стражей до 14 августа. Он проходит обвиняемым по статье 159 («Мошенничество») УК РФ.

Ранее в рамках этого дела арестовали советника генерального директора и бывшего совладельца компании «Трансфин-М» Алексея Тайчера.

По версии следствия, Тайчер совместно с Франком заключили четыре фиктивных договора займа с компанией «ТрансФин-М», в реальности не намереваясь возвращать деньги. В результате их действий компании нанесли ущерб в 710 миллионов рублей.