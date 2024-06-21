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15:30, 21 июня 2024Бывший СССР

Жена Зеленского заявила о психологическом истощении

Елена Зеленская заявила, что близка к психологическому истощению

Фото: Tobias Schwarz / Reuters

Жена президента Украины Елена Зеленская в интервью The Daily Telegraph заявила о своем психологическом истощении.

«Бывают моменты, когда я чувствую, что близка к психологическому истощению, и понимаю, что мне нужен отдых», — заявила Зеленская.

По ее словам, никто бы не мечтал быть «женой президента страны, находящейся в состоянии войны», что ныне является ее работой. Она добавила, что старается не читать новостей и не просматривает Telegram-каналы перед сном, а в качестве успокоительного использует уборку.

В октябре прошлого года жена украинского лидера потратила в нью-йоркском бутике ювелирного дома Cartier миллион долларов. «Во время сбора вещей на работе я прихватила с собой копию чека о покупках Зеленской», — заявила записавшая сторис работница магазина. На размещенном кадре было видно, что вместе с налогами на драгоценные аксессуары было потрачено 1,1 миллиона долларов.

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      Валентин Карант
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