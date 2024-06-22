Даниил Медведев: Олимпиада в теннисе важнее, чем в футболе

Российский теннисист Даниил Медведев оценил значимость Олимпиады. Его цитирует Forbes.ru.

«Предполагаю, что в теннисе Олимпиада важнее, чем в футболе. Думаю, процентов 80 игроков считают ее большим турниром», — рассказал пятый номер мирового рейтинга.

Ранее в Госдуме отреагировали на допуск теннисистов из России до Олимпиады в Париже. «Большим трудом, своими успехами российские теннисисты заслужили право на участие в Олимпийских играх. Да, с ограничениями. Но они прошли сложный путь, связанный в том числе с психологическим давлением со стороны соседей и некоторых других стран, требовавших их недопуска и отстранения», — заявил председатель комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев.

Теннисный турнир в рамках Олимпиады пройдет с 27 июля по 4 августа. Из россиян, которые допущены до Игр в нейтральном статусе, в одиночном разряде выступят Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Аслан Карацев, Павел Котов, Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Вероника Кудерметова и Диана Шнайдер.