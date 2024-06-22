Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Словакия
1:2
Завершен
Украина
ЧЕ-2024 - финальный раунд|Группа E. 2-й тур
Польша
1:3
Завершен
Австрия
ЧЕ-2024 - финальный раунд|Группа D. 2-й тур
Нидерланды
0:0
Завершен
Франция
ЧЕ-2024 - финальный раунд|Группа D. 2-й тур
Эдмонтон Ойлерз
5:1
Завершен
Флорида Пантерз
НХЛ — плей-офф|Кубок Стэнли. 6-й матч
Перу
0:0
Завершен
Чили
Кубок Америки — 2024|Группа A. 1-й тур
12:43, 22 июня 2024Спорт

Даниил Медведев оценил значимость Олимпиады

Даниил Медведев: Олимпиада в теннисе важнее, чем в футболе

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев оценил значимость Олимпиады. Его цитирует Forbes.ru.

«Предполагаю, что в теннисе Олимпиада важнее, чем в футболе. Думаю, процентов 80 игроков считают ее большим турниром», — рассказал пятый номер мирового рейтинга.

Ранее в Госдуме отреагировали на допуск теннисистов из России до Олимпиады в Париже. «Большим трудом, своими успехами российские теннисисты заслужили право на участие в Олимпийских играх. Да, с ограничениями. Но они прошли сложный путь, связанный в том числе с психологическим давлением со стороны соседей и некоторых других стран, требовавших их недопуска и отстранения», — заявил председатель комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев.

Теннисный турнир в рамках Олимпиады пройдет с 27 июля по 4 августа. Из россиян, которые допущены до Игр в нейтральном статусе, в одиночном разряде выступят Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Аслан Карацев, Павел Котов, Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Вероника Кудерметова и Диана Шнайдер.

Что думаешь? Оцени!
      Илья Костин
      Обсудить
      Последние новости

      Скрипали не хотят участвовать в расследовании дела об отравлении Стерджесс. Чем они объясняют свой отказ?

      В Турции воздушный шар с пассажирами застрял между скалами

      Бывший премьер раскрыл смысл военной полиции на Украины

      Во Франции заявили о подготовке третьей мировой войны на Украине

      После ударов ВСУ оказались обесточены два села в Запорожской области

      Силы ПВО сбили несколько воздушных целей в российском регионе

      Даниил Медведев оценил значимость Олимпиады

      Названа причина эвакуации аэропорта Астрахани

      Мужчина пострадал при атаке беспилотников по российскому региону

      Членов богатейшей семьи Британии отправят в тюрьму

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше