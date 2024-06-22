Двух военных задержали во Франции за драку с применением ножа

В Париже задержали двух военных за драку, в которой пострадали пятеро

В Париже четыре человека, в том числе двое военных, были задержаны после драки с применением ножа. Об этом сообщает французское издание Le Bien Public.

Стычка произошла в ночь с пятницы, 21 июня, на субботу, 22 июня, во время музыкального фестиваля. По данным издания, конфликт возник после того, как военнослужащие подошли к некой женщине, которую сопровождали двое человек. Один из военных в какой-то момент достал нож и ранил несколько человек.

Отмечается, что всего в драке участвовали шесть человек, пятеро пострадали, один из них получил серьезные ранения и находится в больнице. Расследование ведется по делу об умышленном убийстве.

Ранее сообщалось, что в Швейцарии членов семьи Хиндуджа — богатейшей семьи Великобритании — отправят в тюрьму за эксплуатацию прислуги. Уточнялось, что пострадавшие от действий семьи получат финансовую компенсацию.