Членов богатейшей семьи Британии отправят в тюрьму

В Швейцарии членов семьи Хиндуджа отправят в тюрьму за эксплуатацию прислуги

В Швейцарии членов семьи Хиндуджа — богатейшей семьи Великобритании — отправят в тюрьму за эксплуатацию прислуги. Об этом сообщает портал The Telegraph.

Из сообщения портала следует, что семья отобрала у прислуги паспорта, платила крайне низкую зарплату, а деньги выдавала в рупиях. Работникам семьи запрещалось выходить из дома без разрешения работодателя.

Уточняется, что Пракаш и Камала Хиндуджа получили по 4,5 года тюрьмы, их сын Аджайя Хиндуджа и его жена Намрату — по четыре года. Кроме того, пострадавшие от действий семьи Хиндуджа получат сумму, эквивалентную 950,7 тысячи долларов, также им возместят судебные расходы — 301,9 тысячи долларов.

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