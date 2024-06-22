«Эдмонтон» в финале плей-офф НХЛ побил достижение 79-летней давности

«Эдмонтон» сравнял счет в серии с «Флоридой» в финале Кубка Стэнли, уступая 0:3

«Эдмонтон Ойлерс» в финале плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) побил достижение 79-летней давности. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В шестом матче финала Кубка Стэнли «Эдмонтон» на своем льду крупно обыграл «Флориду Пантерс» 5:1. Таким образом, канадский клуб стал первым с 1945 года, кому удалось отыграться с 0:3 в решающей стадии.

В прошедшем поединке результативной передачей отметился российский защитник «Флориды» Дмитрий Куликов. Вратарь «Пантерс» Сергей Бобровский пропустил три гола после 19 бросков. Форвард «Эдмонтона» Зак Хайман забросил 16-ю шайбу в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли и обновил рекорды XXI века по голам за один плей-офф, установленные Александром Овечкиным и Сидни Кросби.

Решающая, седьмая, игра финала Кубка Стэнли пройдет на льду «Флориды» 25 июня в 03:00 по московскому времени. В случае победы «Пантерс», эта команда станет чемпионом НХЛ впервые в истории лиги.