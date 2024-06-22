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18:00, 22 июня 2024Бывший СССР

Аналитик объяснил планы Украины рекордно увеличить импорт электроэнергии из Европы

Аналитик Юшков: Украина увеличивает импорт электроэнергии для диалога с Европой
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Daniel Dan / Pixabay

Украина хочет рекордно увеличить импорт электроэнергии из западных стран, чтобы начать диалог с Европой о будущих поставках, считает эксперт Финансового университета при Правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил планы Киева.

По словам аналитика, главная задача сейчас для Украины — это подготовиться к отопительному сезону с учетом массовых разрушений энергетической инфраструктуры от российских ударов.

Украина еще не проходила в нынешнем состоянии отопительный сезон, как она его пройдет — много вопросов. Я думаю, это попытка успокоить население, что Европа поможет. И опять же это новый предлог для диалога с европейцами, что давайте поговорим, как вы будете нам помогать

Игорь Юшковведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности

«Сейчас европейские страны сколько могут, все и так помогают близко к своему максимуму. Польша, Венгрия, Словакия и Румыния транзитом через Молдавию качают по максимуму. И опять же не каждый день они могут дать энергию. (...) Я думаю, во многом это попытка успокоить свое население, потому что многие задаются вопросом, как проходить отопительный сезон», — сказал он.

При этом Игорь Юшков считает, что сейчас энергосистемы Украины работает на максимуме.

«Это можно сделать, если вы построите дополнительную инфраструктуру, протяните дополнительные сети или восстановите те, которые были раньше. По действующей инфраструктуре они и так качают максимум. Все равно этого не хватает, потому что есть дополнительные отключения на протяжении суток в большинстве регионов, уже энергоподача ограничена. Я очень сомневаюсь, что нынешняя инфраструктура может такое выдержать, то есть нужно строить заново, а это довольно продолжительный период. Я думаю, это скорее к 2025 году, если сейчас начать что-то делать и при условии, что Россия не будет наносить удары, а мне кажется, вряд ли на это стоит надеяться украинцам», — добавил специалист.

Министерство энергетики Украины сообщило, что планирует рекордно нарастить импорт электроэнергии из стран Европы. «На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии — 33 559 мегаватт в час. Экспорт не предполагается», — говорится в Telegram-канале ведомства.

18 июня импорт составил 25,7 тысячи мегаватт в час, 19 июня — 28 тысяч мегаватт в час, позже он достиг 27,5 тысячи мегаватт в час. В министерстве отметили, что из-за российских ударов ситуация с электроснабжением остается сложной.

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      Варвара Кошечкина
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