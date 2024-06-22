Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:24, 22 июня 2024Мир

Израиль анонсировал принятие «необходимых решений» по Ливану

МИД Израиля сообщил о скором принятии необходимых решений по Ливану

Фото: Taylor Brandon / Unsplash

Израиль собирается пресечь дальнейшие атаки ливанского шиитского движения «Хезболла». Принятие «необходимых решений» анонсировал министр иностранных дел еврейского государства Исраэль Кац в соцсети X.

«Израиль не может допустить, чтобы террористическая организация "Хезболла" продолжала атаковать его территорию и его граждан», — подчеркнул он. Кац выразил надежду на безоговорочную поддержку Израиля «свободным миром» в его войне против «оси зла во главе с Ираном».

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что утвердила оперативные планы боевых действий для наступления в Ливане. Военные уточнили, что планы вторжения были одобрены. «Хезболла», в свою очередь, пригрозила ударами по всей территории Израиля в случае войны.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Пименова
      Обсудить
      Последние новости

      Российские истребители применили под Харьковом новый тип вооружения. Инженерам удалось «подружить» ФАБ-3000 и УМПК

      Пушков оценил заявление британского политика о конфликте на Украине

      Украина захотела провести второй мирный саммит до конца 2024 года

      Мать Пеле умерла на 102-м году жизни

      В Крыму заявили о риске Зеленского упустить шанс на сохранение государственности страны

      Израиль анонсировал принятие «необходимых решений» по Ливану

      На Украине заявили о прорыве Российской армии на Торецк

      Пентагон объяснил вывод американских войск из Чада

      Отключение электричества на Балканах назвали самым массовым за 30 лет

      Британские ВМС сообщили о новом нападении на судно у побережья Йемена

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше