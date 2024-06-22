Израиль анонсировал принятие «необходимых решений» по Ливану

МИД Израиля сообщил о скором принятии необходимых решений по Ливану

Израиль собирается пресечь дальнейшие атаки ливанского шиитского движения «Хезболла». Принятие «необходимых решений» анонсировал министр иностранных дел еврейского государства Исраэль Кац в соцсети X.

«Израиль не может допустить, чтобы террористическая организация "Хезболла" продолжала атаковать его территорию и его граждан», — подчеркнул он. Кац выразил надежду на безоговорочную поддержку Израиля «свободным миром» в его войне против «оси зла во главе с Ираном».

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что утвердила оперативные планы боевых действий для наступления в Ливане. Военные уточнили, что планы вторжения были одобрены. «Хезболла», в свою очередь, пригрозила ударами по всей территории Израиля в случае войны.