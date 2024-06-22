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16:04, 22 июня 2024Бывший СССР

Мирошник назвал Украину одной из лидеров Европы по суррогатному материнству

Мирошник: украинские женщины становятся суррогатными матерями для однополых пар

Фото: Daniel Reche / Pixabay

На сегодняшний день Украина является одной из лидирующих стран Европы по суррогатному материнству. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в эфире «Соловьев Live», пишет РИА Новости.

«Украинские женщины радостно за деньги рожают иностранцам», — поделился он. При этом, по словам Мирошника, больше 40 процентов заказчиков услуг суррогатных матерей на Украине – однополые пары.

В эфире передачи дипломат также подчеркнул, что суррогатное материнство запрещено в подавляющем большинстве стран Запада, но не на Украине, где можно «рожать ребенка ради его органов».

Ранее на Украине разоблачили преступную группу, продававшую младенцев за границу под видом суррогатного материнства. Руководителями предприятия были главы медицинских учреждений, продававшие новорожденных за 50-70 тысяч евро (5-7 миллионов рублей), им грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

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      Олеся Мицкевич
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