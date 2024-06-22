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07:38, 22 июня 2024Россия

Над территорией России за ночь сбили пять беспилотников ВСУ

ПВО перехватила 5 БПЛА над Азовским морем, Брянской и Смоленской областями

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) России за ночь сбили пять украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над территорией страны. Об этом 22 июня сообщило Министерство обороны РФ в своем Telegram-канале.

Уточняется, что два беспилотника были поражены над территорией Брянской области, еще два — над Смоленской, и один — над акваторией Азовского моря.

Ранее беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) повредил квартиру в многоэтажном жилом доме в Горловке в Донецкой Народной Республике (ДНР). Сообщается, что в результате происшествия никто не пострадал. На фоне участившихся атак местных жителей призвали отходить от окон и искать укрытие, заметив дроны.

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      Маргарита Пименова
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