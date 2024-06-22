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12:07, 22 июня 2024Спорт

Олимпийского чемпиона из США дисквалифицировали на восемь лет за допинг

Американского бегуна Гила Робертса отстранили за повторное применение допинга

Фото: Zheng Huansong / Xinhua / Globallookpress.com

Олимпийского чемпиона из США Гила Робертса дисквалифицировали на восемь лет за применение допинга. Об этом сообщает официальный сайт антидопингового агентства США (USADA).

Допинг-тест, который Робертс сдал в сентябре 2023 года, показал наличие в организме остарина и лигандрола (остарин улучшает скоростные и силовые качества, лигандрол увеличивает рост мышечной массы — прим. «Ленты.ру»). Робертс попался на применении запрещенных препаратов второй раз за десять лет, поэтому получил повышенный срок дисквалификации.

Все результаты американского бегуна, начиная с 20 сентября 2023 года, аннулированы. Срок дисквалификации будет отсчитываться с 18 октября 2023 года, со дня временного отстранения легкоатлета.

Робертс — олимпийский чемпион в эстафете 4x400 метров в составе сборной США. На отборочных соревнованиях к Играм 2016 года он был дисквалифицирован в полуфинале за фальстарт, но настоял на том, чтобы его допустили к забегу. После финиша судьи решили, что Робертс был прав и не стали аннулировать его результат.

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      Илья Костин
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