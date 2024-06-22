Олимпийского чемпиона из США дисквалифицировали на восемь лет за допинг

Американского бегуна Гила Робертса отстранили за повторное применение допинга

Олимпийского чемпиона из США Гила Робертса дисквалифицировали на восемь лет за применение допинга. Об этом сообщает официальный сайт антидопингового агентства США (USADA).

Допинг-тест, который Робертс сдал в сентябре 2023 года, показал наличие в организме остарина и лигандрола (остарин улучшает скоростные и силовые качества, лигандрол увеличивает рост мышечной массы — прим. «Ленты.ру»). Робертс попался на применении запрещенных препаратов второй раз за десять лет, поэтому получил повышенный срок дисквалификации.

Все результаты американского бегуна, начиная с 20 сентября 2023 года, аннулированы. Срок дисквалификации будет отсчитываться с 18 октября 2023 года, со дня временного отстранения легкоатлета.

Робертс — олимпийский чемпион в эстафете 4x400 метров в составе сборной США. На отборочных соревнованиях к Играм 2016 года он был дисквалифицирован в полуфинале за фальстарт, но настоял на том, чтобы его допустили к забегу. После финиша судьи решили, что Робертс был прав и не стали аннулировать его результат.