Польская оппозиция потребовала выхода из миграционного пакта ЕС

Партия «Право и справедливость» требует выхода Польши из миграционного пакта ЕС

Польская оппозиционная партия «Право и справедливость» потребовала от правительства в одностороннем порядке выйти из миграционного пакта Европейского союза (ЕС). Об этом сообщил лидер партии Ярослав Качиньский, его заявление опубликовано в X.

«С сентября мы будем собирать подписи для нового референдума, предметом которого будет требование о денонсации миграционного пакта», — заявил председатель партии. По его словам, с пактом нужно покончить.

В апреле премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал новый миграционный пакт ЕС и сообщил, что правительство страны не поддержит принятие документа. Он назвал пакт еще одним гвоздем в крышку гроба Евросоюза.

ЕС в мае принял новый пакт о миграции и убежище. Там заявили, что он устанавливает набор правил, которые помогут упорядоченно управлять прибытием мигрантов и беженцев, справедливо распределять миграционную нагрузку между странами и не только.