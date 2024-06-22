Португалия разгромила Турцию и гарантировала себе выход в плей-офф Евро с первого места

Португалия разгромила Турцию на Евро-2024 и гарантировала себе выход в плей-офф

Сборная Португалии разгромила Турцию в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу 2024 года. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 22 июня, и завершилась со счетом 3:0 в пользу португальцев. В составе победителей голами отметились Бернарду Силва и Бруну Фернандеш, которому ассистировал Криштиану Роналду. Кроме того, мяч в свои ворота забил Самет Акайдын. Роналду сделал седьмую голевую передачу на чемпионатах Европы, это лучший результат в истории турнира.

Португалия набрала шесть очков и гарантировала себе выход в плей-офф с первого места в группе F. Турция занимает вторую позицию в квартете.

В заключительном туре Португалия 26 июня сыграет с Грузией. Турция в тот же день встретится с Чехией.