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20:54, 22 июня 2024Спорт

Португалия разгромила Турцию и гарантировала себе выход в плей-офф Евро с первого места

Португалия разгромила Турцию на Евро-2024 и гарантировала себе выход в плей-офф

Фото: Leon Kuegeler / Reuters

Сборная Португалии разгромила Турцию в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу 2024 года. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 22 июня, и завершилась со счетом 3:0 в пользу португальцев. В составе победителей голами отметились Бернарду Силва и Бруну Фернандеш, которому ассистировал Криштиану Роналду. Кроме того, мяч в свои ворота забил Самет Акайдын. Роналду сделал седьмую голевую передачу на чемпионатах Европы, это лучший результат в истории турнира.

Португалия набрала шесть очков и гарантировала себе выход в плей-офф с первого места в группе F. Турция занимает вторую позицию в квартете.

В заключительном туре Португалия 26 июня сыграет с Грузией. Турция в тот же день встретится с Чехией.

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      Алексей Гусев
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