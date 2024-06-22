Пушков: политик Фарадж не боится сказать правду о причинах конфликта на Украине

Сенатор Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал заявление британского политика Найджела Фараджа, обвинившего Запад в конфликте на Украине.

«По крайней мере один ведущий политик Британии, причем политик самостоятельный, яркий и национальный, (...) не боится прямо сказать о причинах украинского кризиса и обвинить НАТО в этом кризисе», — написал сенатор. Он предположил, что Фарадж может столкнуться с нападками из-за своего высказывания.

Ранее Фарадж возложил ответственность за конфликт на Украине на НАТО и Европейский союз. По его словам, их расширение давало повод России, «чтобы сказать, что "они снова нападают на нас"».