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02:11, 22 июня 2024Россия

Пушков оценил заявление британского политика о конфликте на Украине

Пушков: политик Фарадж не боится сказать правду о причинах конфликта на Украине
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Сенатор Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал заявление британского политика Найджела Фараджа, обвинившего Запад в конфликте на Украине.

«По крайней мере один ведущий политик Британии, причем политик самостоятельный, яркий и национальный, (...) не боится прямо сказать о причинах украинского кризиса и обвинить НАТО в этом кризисе», — написал сенатор. Он предположил, что Фарадж может столкнуться с нападками из-за своего высказывания.

Ранее Фарадж возложил ответственность за конфликт на Украине на НАТО и Европейский союз. По его словам, их расширение давало повод России, «чтобы сказать, что "они снова нападают на нас"».

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      Марина Совина
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