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23:51, 22 июня 2024Спорт

Сборная Бельгии обыграла Румынию в матче Евро-2024

Сборная Бельгии обыграла Румынию в матче группового этапа на Евро-2024

Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters

Сборная Бельгии обыграла Румынию в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы 2024 года по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 22 июня, и завершилась со счетом 2:0 в пользу бельгийцев. В составе победителей голами отметились Юри Тилеманс и Кевин де Брейне. Еще один мяч у сборной Бельгии забил Ромелу Лукаку, но судьи в третий раз отменили гол форварда на турнире.

После второго тура у всех команд в группе E, включая Бельгию и Румынию, по три очка в активе. Судьба путевок в плей-офф решится в последнем туре.

Заключительные матчи в квартете Е состоятся 26 июня. Бельгия встретится с Украиной, а Румыния — со Словакией.

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      Алексей Гусев
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