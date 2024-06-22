Сборная Бельгии обыграла Румынию в матче Евро-2024

Сборная Бельгии обыграла Румынию в матче группового этапа на Евро-2024

Сборная Бельгии обыграла Румынию в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы 2024 года по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 22 июня, и завершилась со счетом 2:0 в пользу бельгийцев. В составе победителей голами отметились Юри Тилеманс и Кевин де Брейне. Еще один мяч у сборной Бельгии забил Ромелу Лукаку, но судьи в третий раз отменили гол форварда на турнире.

После второго тура у всех команд в группе E, включая Бельгию и Румынию, по три очка в активе. Судьба путевок в плей-офф решится в последнем туре.

Заключительные матчи в квартете Е состоятся 26 июня. Бельгия встретится с Украиной, а Румыния — со Словакией.