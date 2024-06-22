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14:49, 22 июня 2024Мир

Сунак назвал заявления Фараджа о конфликте на Украине угрозой безопасности Великобритании

Премьер Великобритании Сунак: заявления Фараджа об Украине опасны для стран НАТО
Риши Сунак

Риши Сунак. Фото: Leon Neal / Pool / Reuters

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак посчитал заявления лидера британской правой партии «Reform UK» Найджела Фараджа о конфликте на Украине угрозой безопасности для стран НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.

«То, что он сказал, — абсолютно неправильно и только играет [президенту России Владимиру] Путину на руку… Политика умиротворения такого рода опасна для безопасности Британии и безопасности наших союзников», — подчеркнул он.

Британского премьера поддержал и министр обороны в теневом кабинете, представитель оппозиционной Лейбористской партии Джон Хили. Он назвал Фараджа «непригодным» для политических постов в стране. При этом накануне парламентских выборов в стране, намеченных на 4 июля, набирает популярность: ее поддержка теперь находится на уровне 16 процентов, всего на четыре пункта ниже, чем рейтинг правящей Консервативной партии.

Известный правый политик Найджел Фарадж ранее обвинил НАТО и Европейский союз в обострении конфликта на Украине. По его словам, их расширение дало возможность России представить себя в качестве обороняющейся стороны и начать ответные действия. Также Фарадж отметил, что странам Запада придется начать переговоры с Москвой, а веру в победу Украины описал как бессмысленную.

При этом в России позитивно оценили комментарий Фараджа о конфликте на Украине. Сенатор Совета Федерации Алексей Пушков посчитал его «самостоятельным, ярким и национальным» политиком, который не боится сказать правду о причинах нынешнего кризиса.

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      Дмитрий Попов
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