В ДНР назвали последствия ударов ВСУ

Пушилин: три человека погибли во время удара ВСУ по ДНР

Три человека стали жертвами обстрелов территории Донецкой народной республики (ДНР). Последствия ударов назвал глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

«Начиная с четырех часов утра противник наносит массированные удары по Донецку и Горловке. (...) Четверо ранены сегодня в результате вооруженной агрессии Киева», — добавил он.

Пушилин отметил, что при обстреле Буденновского района Донецка Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые применили неуправляемые снаряды M26 для реактивной системы залпового огня HIMARS. Ракета с дальностью полета 32 километра содержит 644 кумулятивно-осколочных суббоеприпаса M77.

В пятницу, 21 июня, мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что беспилотный летательный аппарат ВСУ повредил квартиру в многоэтажном жилом доме в Горловке в ДНР. Дрон влетел в квартиру в жилом массиве «Комсомолец».