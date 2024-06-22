В России создали «Иней» для обнаружения дронов

«Радар ммс» создала РЛС «Иней» для обнаружения сверхмалых дронов

Специалисты НПП «Радар ммс» создали малогабаритную радиолокационную станцию (РЛС) «Иней» для обнаружения сверхмалых дронов. Об этом гендиректор — генеральный конструктор НПП «Радар ммс» Георгий Анцев сообщил РИА Новости.

Изделие представили на международном военно-морском салоне «Флот-2024». «Нашими специалистами создана малогабаритная радиолокационная станция "Иней" с активной фазированной антенной решеткой. Данная РЛС предназначена для обнаружения в том числе и сверхмалых беспилотников, например, "Мавиков" и других дронов подобной размерности», — сказал Анцев.

По его словам, РЛС способна обнаружить сверхмалые дроны на расстоянии до пяти километров, а более крупные беспилотники «Иней» видит «гораздо дальше». Станция получила базу данных, которая позволяет различать дроны различных типов и птиц.

Глава предприятия отметил, что несколько РЛС можно установить на объектах критической инфраструктуры для создания сплошного радиолокационного поля. Также малогабаритную станцию можно установить на различные системы вооружения в качестве бортовой РЛС.

В феврале заместитель гендиректора концерна ВКО «Алмаз-Антей» Дмитрий Савицкий сообщил, что над Россией расширяется радиолокационное поле для контроля за беспилотниками на низких высотах, в том числе на опасных направлениях.