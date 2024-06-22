В России создали «Иней» для обнаружения дронов

Специалисты НПП «Радар ммс» создали малогабаритную радиолокационную станцию (РЛС) «Иней» для обнаружения сверхмалых дронов. Об этом гендиректор — генеральный конструктор НПП «Радар ммс» Георгий Анцев сообщил РИА Новости.
Изделие представили на международном военно-морском салоне «Флот-2024». «Нашими специалистами создана малогабаритная радиолокационная станция "Иней" с активной фазированной антенной решеткой. Данная РЛС предназначена для обнаружения в том числе и сверхмалых беспилотников, например, "Мавиков" и других дронов подобной размерности», — сказал Анцев.
По его словам, РЛС способна обнаружить сверхмалые дроны на расстоянии до пяти километров, а более крупные беспилотники «Иней» видит «гораздо дальше». Станция получила базу данных, которая позволяет различать дроны различных типов и птиц.
Глава предприятия отметил, что несколько РЛС можно установить на объектах критической инфраструктуры для создания сплошного радиолокационного поля. Также малогабаритную станцию можно установить на различные системы вооружения в качестве бортовой РЛС.
В феврале заместитель гендиректора концерна ВКО «Алмаз-Антей» Дмитрий Савицкий сообщил, что над Россией расширяется радиолокационное поле для контроля за беспилотниками на низких высотах, в том числе на опасных направлениях.