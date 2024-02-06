В России заявили о расширении радиолокационного поля для контроля за БПЛА

Савицкий: над Россией расширяется радиолокационное поле для контроля за БПЛА

Над Россией расширяется радиолокационное поле для контроля за беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) на низких высотах, в том числе на опасных направлениях. Об этом в интервью РИА Новости заявил заместитель гендиректора концерна ВКО «Алмаз-Антей» Дмитрий Савицкий.

По его словам радиолокационное поле уже сейчас существенно расширено, чем до начала специальной военной операции (СВО), и продолжает укрупняться по разным направлениям, особенно там, где сохраняются угрозы.

Савицкий отметил, что оно позволяет своевременно обнаруживать и уничтожать несущие угрозу дроны и построено в основном на радиолокационных средствах концерна, которые как могут работать в новых условиях, так и ранее предназначенные для обнаружения низколетящих целей.

Ранее сообщалось, что Центральное конструкторское бюро аппаратостроения (ЦКБА) холдинга «Высокоточные комплексы» начало серийный выпуск радиолокационных станций (РЛС) российской системы контроля воздушного пространства (СКВП). Освоение серийного производства началось в 2023 году.

В августе 2023 года в холдинге пообещали, что выпуск СКВП, предназначенной, в частности, для противодействия беспилотным летательным аппаратам, будет увеличен кратно.

В августе 2022-го ЦКБА на международном военно-техническом форуме «Армия-2022» представило СКВП, предназначенную для отслеживания роев летательных аппаратов, включая малоразмерные беспилотники.