Россия начала серийный выпуск новейшей СКВП

«Ростех» начал серийный выпуск системы контроля воздушного пространства

Центральное конструкторское бюро аппаратостроения (ЦКБА) холдинга «Высокоточные комплексы» начало серийный выпуск радиолокационных станций (РЛС) российской системы контроля воздушного пространства (СКВП). Об этом со ссылкой на госкорпорацию «Ростех» сообщает ТАСС.

Освоение серийного производства началось в 2023 году. «В ходе эксплуатации РЛС СКВП зарекомендовали себя с лучшей стороны, и заказчиками подтверждаются заявленные характеристики изделия по обнаружению и сопровождению беспилотных воздушных судов и малой авиации», — заявили в холдинге на Международной выставке вооружений World Defense Show 2024, которая проходит в Эр-Рияде.

В «Высокоточных комплексах» добавили, что потребность в РЛС СКВП существенно выросла из-за появления угрозы беспилотников.

В августе 2023 года в холдинге пообещали, что выпуск СКВП, предназначенной, в частности, для противодействия беспилотным летательным аппаратам, будет увеличен кратно.

В августе 2022-го ЦКБА на международном военно-техническом форуме «Армия-2022» представило СКВП, предназначенную для отслеживания роев летательных аппаратов, включая малоразмерные беспилотники.