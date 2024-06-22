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16:48, 22 июня 2024Экономика

В России запретили приватизацию соборов и храмов

Путин подписал закон о запрете приватизации религиозного имущества
Начало событий в новости В России поддержали запрет на приватизацию соборов и храмов

Фото: Olga Trishi / Unsplash

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете приватизации имущества религиозного назначения. Соответствующий документ разместили на официальном портале правовой информации.

Закон был разработан по инициативе Русской православной церкви и вступает в силу со дня официального опубликования. Согласно тексту документа, в стране вводится прямой запрет на приватизацию религиозного имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности, а сделки по приватизации, заключенные с 14 декабря 2010 года, признаются недействительными.

При этом, как уточнила РИА Новости руководитель правового управления Московской патриархии игуменья Ксения (Чернега), нормы о признании сделок недействительными не коснутся жилых помещений.

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      Олеся Мицкевич
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