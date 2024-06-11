В России поддержали запрет на приватизацию соборов и храмов

Госдума приняла запрет на приватизацию религиозного имущества

Госдума России во втором и третьем, окончательном чтении поддержала законопроект о запрете на приватизацию религиозного имущества. Об этом сообщает РИА Новости.

Инициатором законопроекта стала Русская православная церковь (РПЦ). Он запрещает сделки с имуществом, находящимся в государственной или муниципальной собственности. По словам председателя комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергея Гаврилова, норма должна защитить религиозное имущество от внешнего посягательства.

«Все религиозное имущество — от соборов и убранства храмов до гостиниц для паломников — должно принадлежать церкви и использоваться исключительно по назначению», — пояснил он.

Чтобы не нарушать права граждан, которые приватизировали бывшее религиозное здание или квартиры в нем, запрет будет распространяться только на договоры, заключенные после вступления в силу новых правил, добавил депутат.

По действующим нормам государство или органы местного самоуправления могут продать религиозное имущество частному собственнику, а тот — перепрофилировать объект для использования как ресторан, фитнес-клуб или в иных целях, что может повлечь оскорбление чувств верующих. Такое положение стало поводом для инициативы РПЦ.

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что активы, которые не нужны государству, следует приватизировать. По словам министра, необходимо при активной господдержке давать возможность развиваться частному сектору. «Надо переходить к тому, что нормальные активы надо выводить, может быть, государство останется… но "ненормальные активы" надо приватизировать», — подчеркнул он.