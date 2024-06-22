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12:42, 22 июня 2024Россия

Мужчина пострадал при атаке беспилотников по российскому региону

Гладков: мужчина получил контузию при атаке беспилотниками хутора Климовое

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Белгородской области мужчина получил контузию из-за атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков.

По словам главы региона, в хуторе Климовое Борисовского района два дрона-камикадзе совершили падение с последующей детонацией. «Пострадал один мирный житель — мужчину с контузией бригада скорой доставляет в городскую больницу № 2 города Белгорода. Медики оценивают состояние пострадавшего как удовлетворительное, вся необходимая помощь оказывается», — заявил Гладков.

Он отметил, что в результате атаки также получили повреждения частный дом и надворные постройки, а находившийся рядом автомобиль полностью сгорел.

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Атаке ВСУ подверглось и село Глотово Грайворонского городского округа. Гладков указал, что в результате обстрела повреждения получили шесть частных домовладений, осколками был посечен один легковой автомобиль.

21 июня Гладков сообщил, что атаке украинского дрона-камикадзе подверглось село Муром Шебекинского городского округа. Один из жителей получил ранения, также была повреждена линия электропередачи. Кроме того, мирный житель получил контузию при обстреле окраины города Шебекино.

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      Маргарита Щигарева
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