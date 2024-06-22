Выпуск интервью с Успенской отменили из-за оскорблений

StarHit: выпуск интервью с певицей Успенской отменили из-за оскорблений звезд

Журналистка Лаура Джугелия отменила выпуск интервью с певицей Любовью Успенской, поскольку в ходе беседы знаменитость оскорбила многих коллег. Об этом сообщает StarHit со ссылкой на источник.

«Давно мы не слышали столько мата, оскорблений, ругани (…) "Резать" материал певица была категорически не согласна, Лаура же не захотела становиться участницей разбирательств с доброй половиной шоу-бизнеса», — сказал собеседник агентства.

Также источники отметили, что Успенская сама захотела побеседовать с Джугелией. По словам собеседников издания, в ходе разговора певица критиковала Филиппа Киркорова и других артистов.

Как пишет издание, после отказа в публикации Успенская начала давить на журналистку и подключила к спору адвоката, который потребовал миллионную компенсацию за потраченное на интервью время.

Ранее в июне адвокат Филиппа Киркорова Александр Добровинский сообщил, что артист отдаст деньги на благотворительность, если выиграет суд против Любови Успенской. Киркоров потребовал от коллеги 10 миллионов рублей.