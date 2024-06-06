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14:23, 6 июня 2024Культура

Стали известны планы Киркорова в случае победы над Успенской в суде

Киркоров отдаст деньги на благотворительность, если выиграет суд у Успенской

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Исполнитель Филипп Киркоров отдаст деньги на благотворительность, если выиграет суд против коллеги Любови Успенской. Комментарием артиста поделился его адвокат Александр Добровинский, слова певца приводит «Газета.Ru».

«В этом году я побывал с благотворительной миссией в ДНР и самолично видел, скольким людям можно помочь, как даже самая простая помощь может менять жизнь людей в лучшую сторону. Так тому и быть!» — отметил Киркоров.

Он также подчеркнул, что в судебных разбирательствах с артисткой его интересует только справедливость, а не деньги.

Ранее певец и композитор Юрий Лоза раскрыл причину, по которой Филипп Киркоров и Любовь Успенская вступили в судебные разбирательства.

До этого Киркоров через суд потребовал 10 миллионов рублей от Успенской за то, что она в одном из интервью назвала его женоненавистником. В иске было указано, что заявление исполнительницы порочит честь и достоинство артиста.

Позже Успенская пригрозила судом Киркорову, который обозвал ее попрошайкой.

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      Варвара Кошечкина
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