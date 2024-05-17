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16:44, 17 мая 2024Культура

Успенская пригрозила судом назвавшему ее попрошайкой Киркорову

Успенская подала досудебную претензию к Киркорову, назвавшему ее попрошайкой

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российская певица Любовь Успенская пригрозила судом своему коллеге, исполнителю Филиппу Киркорову, который обозвал ее попрошайкой. Об этом сообщила адвокат артистки Елена Сенина, передает «Комсомольская правда».

Юрист рассказала, что вместе со своей подопечной направила Киркорову досудебную претензию, а также подчеркнула, что не считает нужным «сразу бежать в суд».

Если он добровольно снимет это все и удовлетворит наши требования, то и не будет повода для обращения в суд. Если нет, значит, будем обращаться

Елена Сенинаадвокат Любови Успенской

В претензии сторона Успенской потребовала от певца публично опровергнуть порочащие и не соответствующие действительности фразы, относящиеся к артистке. Речь идет о словах Киркорова в интервью телеканалу МУЗ-ТВ, в которых он заявлял, что исполнительница «выклянчивала у него шмотки и подарки», а также называл ее попрошайкой. Сторона защиты певицы также потребовала «принять меры к удалению всех публикаций, ретранслирующих указанное интервью».

До этого Киркоров через суд потребовал 10 миллионов рублей от Успенской за то, что она в одном из интервью назвала его женоненавистником. В иске было указано, что заявление исполнительницы порочит честь и достоинство артиста.

Позже защита Успенской назвала многомиллионный иск неуместным.

ЖЗЛ
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      Анастасия Астахова
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