Защита Успенской назвала многомиллионный иск от Киркорова неуместным

Успенская попросит суд отклонить иск Киркорова к ней на 10 миллионов рублей

Российская певица Любовь Успенская попросит суд отклонить поданный к ней иск от исполнителя Филиппа Киркорова в размере 10 миллионов рублей. Об этом сообщила адвокат артистки Елена Сенина, пишет ТАСС.

«Позиция истца в том, что Киркоров обладает безупречной репутацией в обществе, мы намерены это опровергнуть, в том числе материалами из СМИ. Киркоров требует компенсацию в 10 миллионов рублей, но чем обоснована сумма, затрудняется ответить. Считаем, что это как минимум неуместно из-за ситуации в стране», — подчеркнула юрист.

Заседание по иску Киркорова к Успенской о защите чести и достоинства прошло в столичном суде 13 мая. Сенина рассказала, что обе стороны успели выступить в зале суда, однако слушание было отложено на 6 июня.

Ранее Киркоров потребовал 10 миллионов рублей от Успенской за то, что она в одном из интервью назвала его женоненавистником. В иске было указано, что заявление исполнительницы порочит честь и достоинство артиста. Киркоров также заявил, что намерен взыскать с Успенской около двух миллионов рублей судебных издержек.

Позже адвокат Киркорова раскрыл подробности суда против Успенской.