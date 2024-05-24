Лоза раскрыл причину судебных разбирательств между Киркоровым и Успенской

Лоза: Киркоров начал конфликт с Успенской из-за желания привлечь внимание

Певец и композитор Юрий Лоза раскрыл причину, по которой исполнитель Филипп Киркоров и его коллега Любовь Успенская вступили в судебные разбирательства. Своим мнением он поделился в разговоре с Aif.ru.

По мнению собеседника издания, Киркоров вступил в конфликт с певицей ради пиара и из-за желания заполучить внимание общественности.

«Антиреклама — это тоже реклама. Самое страшное для артиста не то, что о нем говорят плохо, а то, что о нем не говорят. Самое страшное для артиста — забвение. Представьте себе, какой у Киркорова был дикий стресс, когда о нем перестали говорить, поэтому все что угодно он готов сделать для того, чтобы о нем снова начали говорить», — поделился Лоза.

Композитор заявил, что самостоятельно поп-король ничего не производит — не пишет книг, песен и стихотворений, в отличие от Лозы, поэтому Киркорову приходится завлекать аудиторию скандалами.

Ранее Киркоров через суд потребовал 10 миллионов рублей от Успенской за то, что она в одном из интервью назвала его женоненавистником. В иске было указано, что заявление исполнительницы порочит честь и достоинство артиста.

После этого Успенская пригрозила судом Киркорову, который обозвал ее попрошайкой.