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16:15, 23 июня 2024Мир

Число жертв среди российских паломников в Мекке возросло

ТАСС: число жертв среди российских паломников в Мекке возросло до семи

Фото: Rafiq Maqbool / AP

Число российских паломников, которые стали жертвами из-за жары и давки в Саудовской Аравии, возросло до семи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя генерального консульства России в Джидде.

Трагедия произошла с двумя мужчинами и пятью женщинами, уточнил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Египта Мостафа Мадбули приказал лишить 16 туристических компаний лицензий. Уточняется, что рост жертв незарегистрированных паломников из Египта случился из-за того, что туристические компании организовали программы паломничества, используя визы для личного посещения, не позволяющие владельцам въезжать в Мекку.

Согласно французскому агентству AFP, жертвами давки и экстремальной жары, которая установилась в Саудовской Аравии, стали уже более тысячи паломников, отправившихся в священный город Мекка.

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      Леонид Немов
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