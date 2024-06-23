Игравший в США футболист рассказал об отношении к Путину в Америке

Игравший в США футболист Сарамутин заявил, что Путин многим нравится в Америке

Игравший в США за клуб «Остин Боулд» Валерий Сарамутин рассказал об отношении к Путину в Америке. Его слова приводит Sports.

«Путин многим нравится в США. Про него партнеры по команде часто спрашивали. Еще шутили про водку и медведей — все стандартно», — рассказал Сарамутин.

Футболист отметил, что не сталкивался в США с предвзятым отношением к русским. «Обычные американцы — миролюбивые. Могут только спросить "как вы тут оказались?"», — добавил Сарамутин.

Сарамутин – воспитанник московского «Динамо». В 2019 году он уехал играть в Первую лигу США за команду «Остин Боулд». Сейчас 29-летний футболист вернулся в Россию и выступает за команду «Тандем» из Медиалиги.