Кадыров резко осудил ВСУ после удара по Севастополю

Кадыров назвал ВСУ бандитским формированием после удара Киева по Севастополю

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал ракетную атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) по гражданской инфраструктуре Севастополя. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Кадыров резко осудил ВСУ после удара по Севастополю и назвал украинскую армию бандитским формированием.

«Подобные террористические действия лишь подчеркивают их сущность как откровенно бандитского, трусливого и подлого формирования. Убежден, что возмездие за эти чудовищные преступления киевского режима наступит очень скоро», — написал он.

ВСУ выпустили пять ракет ATACMS по Севастополю днем 23 июня. Одна из них взорвалась над крупным пляжем, в результате чего осколки ракеты упали на отдыхающих людей.