Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал ракетную атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) по гражданской инфраструктуре Севастополя. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Кадыров резко осудил ВСУ после удара по Севастополю и назвал украинскую армию бандитским формированием.
«Подобные террористические действия лишь подчеркивают их сущность как откровенно бандитского, трусливого и подлого формирования. Убежден, что возмездие за эти чудовищные преступления киевского режима наступит очень скоро», — написал он.
ВСУ выпустили пять ракет ATACMS по Севастополю днем 23 июня. Одна из них взорвалась над крупным пляжем, в результате чего осколки ракеты упали на отдыхающих людей.