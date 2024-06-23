Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:28, 23 июня 2024Россия

Кадыров резко осудил ВСУ после удара по Севастополю

Кадыров назвал ВСУ бандитским формированием после удара Киева по Севастополю

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал ракетную атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) по гражданской инфраструктуре Севастополя. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Кадыров резко осудил ВСУ после удара по Севастополю и назвал украинскую армию бандитским формированием.

«Подобные террористические действия лишь подчеркивают их сущность как откровенно бандитского, трусливого и подлого формирования. Убежден, что возмездие за эти чудовищные преступления киевского режима наступит очень скоро», — написал он.

ВСУ выпустили пять ракет ATACMS по Севастополю днем 23 июня. Одна из них взорвалась над крупным пляжем, в результате чего осколки ракеты упали на отдыхающих людей.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В МВД Дагестана доложили о ликвидации четверых боевиков в Махачкале

      Погиб получивший тяжелое ранение глава отдела полиции Дагестанских Огней

      Главу района Дагестана привезли на допрос после возможного участия его сыновей в теракте

      Кадыров резко осудил ВСУ после удара по Севастополю

      Названа цель нападок на Сырского в политических кругах Украины

      В Дагестане обстреляли автомобиль с полицейскими

      На Западе призвали остановить Байдена после удара ВСУ по Севастополю

      Врач назвал опасные для здоровья упражнения

      МАГАТЭ призвало остановить атаки на Энергодар и Запорожскую АЭС

      Главу района в Дагестане задержали после сообщений об участии его сыновей в теракте

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше