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18:34, 23 июня 2024Россия

Мэр Москвы выразил соболезнования семьям пострадавших при атаке ВСУ на Севастополь

Собянин выразил соболезнования близким погибших при атаке на Севастополь

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования близким погибших и пострадавших при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что в воскресенье, 23 июня, в южном городе при обстреле оказалось много пострадавших и погибших. «Мы скорбим вместе с вами», — добавил он. Градоначальник также пожелал скорейшего выздоровления раненым и рассказал о помощи, которую направила Москва в Севастополь.

«Направляем московских врачей для оказания всей необходимой помощи, московские клиники готовы принять пострадавших», — сообщил он.

Ранее 23 июня ВСУ запустили по Севастополю пять ракет ATACMS, снаряженных кассетными боевыми частями. При атаке со стороны Украины ранения получили 124 человека. Пятерых спасти не удалось. По словам уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой, среди пострадавших 27 детей, пятеро в тяжелом состоянии.

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      Варвара Кошечкина
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