МВД Абхазии сообщило подробности стрельбы на границе с Россией

МВД Абхазии: при стрельбе на КПП «Псоу» один погиб, трое пострадали

В результате стрельбы на КПП «Псоу» на российско-абхазской границе есть одна жертва, еще три человека, в том числе одна несовершеннолетняя, пострадали. Подробности происшествия сообщило МВД республики.

Уточняется, что сообщение о стрельбе на границе поступило в дежурную часть в 16:55 мск, выстрелы производились из автоматического оружия. Жертва — мужчина 1985 года рождения.

Среди пострадавших — 17-летняя девушка (у нее сквозное ранение в руку), 26-летний мужчина с ранением в ногу и 29-летняя женщина с проникающим ранением брюшной полости. Все они госпитализированы и являются гражданами Абхазии.

«Незамедлительно принятыми мерами сотрудниками уголовного розыска МВД установлены подозреваемые в совершении данного преступления, оперативно-разыскные мероприятия продолжаются. На месте работают следственно-оперативная группа и криминалисты», — добавили в МВД.

В Государственном таможенном комитете Абхазии сообщили «Sputnik Абхазия», что КПП «Псоу» работает в штатном режиме.

О стрельбе стало известно ранее в воскресенье. Ее подтвердили также в прокуратуре Гагрского района.