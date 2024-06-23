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21:30, 23 июня 2024Силовые структуры

Начато расследование в связи со стрельбой на российско-абхазской границе

Следователи возбудили дело в связи со стрельбой на границе РФ и Абхазии
Начало событий в новости МВД Абхазии сообщило подробности стрельбы на границе с Россией

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

В Абхазии следователи возбудили уголовное дело в связи со стрельбой на КПП «Псоу» на границе с Россией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру.

МВД Абхазии разыскивает причастных к перестрелке, их личности установлены, передает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

В результате происшествия есть одна жертва, еще три человека пострадали, в их числе 17-летняя девушка со сквозным ранением руки.

Сообщение о стрельбе из автоматического оружия на границе поступило в дежурную часть в 16:55 мск, жертвой стал мужчина 1985 года рождения. Ранения получили 26-летний абхазец и 29-летняя местная жительница. Они госпитализированы.

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      Любовь Ширижик
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