Начато расследование в связи со стрельбой на российско-абхазской границе

Следователи возбудили дело в связи со стрельбой на границе РФ и Абхазии

Начало событий в новости МВД Абхазии сообщило подробности стрельбы на границе с Россией

В Абхазии следователи возбудили уголовное дело в связи со стрельбой на КПП «Псоу» на границе с Россией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру.

МВД Абхазии разыскивает причастных к перестрелке, их личности установлены, передает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

В результате происшествия есть одна жертва, еще три человека пострадали, в их числе 17-летняя девушка со сквозным ранением руки.

Сообщение о стрельбе из автоматического оружия на границе поступило в дежурную часть в 16:55 мск, жертвой стал мужчина 1985 года рождения. Ранения получили 26-летний абхазец и 29-летняя местная жительница. Они госпитализированы.