На Крымском мосту после атаки ВСУ восстановили движение

После атаки ВСУ на Севастополь на Крымском мосту восстановили движение

Движение на Крымском мосту после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь восстановили. Об этом сообщает Telegram-канал, освещающий обстановку на объекте.

«В очереди со стороны Тамани находится 336 транспортных средств. Время ожидания около часа», — написали там.

Со стороны Керчи в очереди находится 256 транспортных средств. Время ожидания около часа, отметили в инфоцентре.

О начале работы системы ПВО в Севастополе градоначальник Михаил Развожаев сообщил в 12:21 по московскому времени. «Все службы приведены в состояние боевой готовности. Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах», — написал Развожаев.

В результате атаки пострадали 14 человек, включая двух детей. Система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила пять целей над акваторией Черного моря. Осколки упали в прибрежной зоне.