На Крымском мосту после атаки ВСУ восстановили движение

Движение на Крымском мосту после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь восстановили. Об этом сообщает Telegram-канал, освещающий обстановку на объекте.
«В очереди со стороны Тамани находится 336 транспортных средств. Время ожидания около часа», — написали там.
Со стороны Керчи в очереди находится 256 транспортных средств. Время ожидания около часа, отметили в инфоцентре.
О начале работы системы ПВО в Севастополе градоначальник Михаил Развожаев сообщил в 12:21 по московскому времени. «Все службы приведены в состояние боевой готовности. Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах», — написал Развожаев.
В результате атаки пострадали 14 человек, включая двух детей. Система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила пять целей над акваторией Черного моря. Осколки упали в прибрежной зоне.