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13:10, 23 июня 2024Россия

На Крымском мосту после атаки ВСУ восстановили движение

После атаки ВСУ на Севастополь на Крымском мосту восстановили движение

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Движение на Крымском мосту после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь восстановили. Об этом сообщает Telegram-канал, освещающий обстановку на объекте.

«В очереди со стороны Тамани находится 336 транспортных средств. Время ожидания около часа», — написали там.

Со стороны Керчи в очереди находится 256 транспортных средств. Время ожидания около часа, отметили в инфоцентре.

О начале работы системы ПВО в Севастополе градоначальник Михаил Развожаев сообщил в 12:21 по московскому времени. «Все службы приведены в состояние боевой готовности. Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах», — написал Развожаев.

В результате атаки пострадали 14 человек, включая двух детей. Система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила пять целей над акваторией Черного моря. Осколки упали в прибрежной зоне.

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      Никита Абрамов
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