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12:50, 23 июня 2024Спорт

На Олимпиаде в Париже выступит 13-летняя спортсменка

13-летняя финская скейтбордистка Сирвие выступит на Олимпийских играх в Париже

Фото: Amparo Garcia / Shutterstock / Fotodom

На Олимпиаде в Париже выступит 13-летняя спортсменка из Финляндии Хейли Сирвие. Об этом сообщает телеканал Yle.

Финка будет соревноваться в турнире по скейтбордингу. Согласно квалификационным критериям, на Игры автоматически попадают 22 лучших спортсменки мирового рейтинга.

На предварительном раунде отборочных соревнований Сирвие заняла восьмое место. Это позволило ей набрать достаточно рейтинговых очков для поездки на Олимпиаду.

Олимпийский комитет Финляндии подтвердил участие юной спортсменки в Олимпиаде в Париже. 13-летняя скейтбордистка станет самой юной участницей Игр в истории своей страны.

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