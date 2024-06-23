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01:42, 23 июня 2024Россия

Над Брянской областью за час уничтожили 12 беспилотников

Губернатор Богомаз: силы ПВО за час уничтожили 12 БПЛА над Брянской областью
Александр Богомаз

Александр Богомаз. Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Силы ПВО за час уничтожили 12 беспилотников над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По его словам, пострадавших и разрушений нет. «Два БПЛА — над Трубчевским районом, восемь беспилотников сбиты над территорией Брасовского района, два уничтожены над Почепским районом», — отметил губернатор.

Ранее дроны-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали продовольственный магазин в поселке Теткино Глушковского района Курской области.

21 июня украинский беспилотник повредил квартиру в многоэтажном жилом доме в Горловке в Донецкой Народной Республике (ДНР). Сообщается, что в результате происшествия никто не пострадал. На фоне участившихся атак местных жителей призвали отходить от окон и искать укрытие, заметив дроны.

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      Марина Совина
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