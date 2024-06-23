«Новатэк» отправил первую в этом году партию сжиженного природного газа по Севморпути

РБК: «Новатэк» отправил первую в этом году партию СПГ по Севморпути

«Новатэк» отправил первую в этом году партию сжиженного природного газа (СПГ) по северному морскому пути. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные систем отслеживания судов.

Издание отмечает, что летняя навигация по Севморпути может открыть «Новатэку» возможности для начала поставок с проекта «Арктик СПГ-2», попавшего под санкции США.

Согласно данным систем отслеживания судов, перевозку по арктическому маршруту первой летней партии осуществляет танкер ледового класса Arc7 Eduard Toll, входящий в состав флота проекта «Ямал СПГ». 21 июня он вышел из порта Сабетта на западном берегу Обской губы Карского моря и направился к проливу Вилькицкого, расположенного между полуостровом Таймыр и островом Большевик.

Из-за введенных США санкций в отношении строящегося проекта «Арктик СПГ-2», «Новатэк» не смог начать отгрузку сжиженного природного газа. Причина в том числе состояла, в том что компания не смогла получить шесть СПГ-танкеров Arc7 c южнокорейской верфи Hanwha Ocean.

Ранее сообщалось, что Евросоюз в рамках 14-го пакета санкций намерен ввести запрет на перевалку российского СПГ для поставок в третьи страны. Предполагается, что меры затруднят экспорт сжиженного природного газа из Арктики.