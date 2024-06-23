В России высказались об освобождении на Украине митрополита по просьбе патриарха Кирилла

Депутат Чепа: идеологию православия расколоть очень сложно

Идеологию православия расколоть очень сложно, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат высказался об освобождении митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана (Елецких, Украинская православная церковь), осужденного на Украине на пять лет, по ходатайству патриарха Кирилла.

«За последние годы, лет 20, раскол церкви западными службами воспринимался как один из основных моментов раскола не только наших братских народов, но и в принципе всего православия. Давление на православную церковь осуществляется именно для ее полного раскола. К сожалению, во многом им это удалось. Особенно мы видели это на Украине», — отреагировал Чепа.

По словам депутата, делалось все для того, чтобы вбить клин между российскими и украинскими православными.

«Службы велись не на старославянском языке, а на украинском. Я сам это слышал. Это было какое-то издевательство. И многие священники так и не восприняли это», — рассказал он.

И здесь спасибо патриарху Кириллу, спасибо митрополиту Антонию, которые очень много делают для сохранения нашей церкви и нашей позиции в мир Алексей Чепа первый зампред комитета Госдумы по международным делам

«Я думаю, что этот шаг очень важный. Очень хочется верить, что здесь сближение произойдет и на почве православия сближение от того раскола, который произошел, будет происходить быстрее. Потому что у нас нет никаких разногласий в этом вопросе. Идеологию православия расколоть очень сложно», — заключил Чепа.

Ранее стало известно, что патриарх Кирилл при помощи ходатайства добился свободы для осужденного на Украине митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана (Елецких, Украинская православная церковь). Священнослужитель остро нуждается в лечении, его скоро доставят в Москву, указано на сайте Отдела внешних церковных связей Московского патриархата.

В 2022 году стало известно, что Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинения митрополиту Ионафану. «Согласно результатам независимой экспертизы, проведение которой инициировала СБУ, митрополит осуществлял умышленные действия, направленные на разжигание религиозной розни и оскорбление чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями», — сообщили в ведомстве.