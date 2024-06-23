РИА Новости: Польша сократила объем гуманитарной помощи Украине

Польша сократила объем поставляемой на Украину гуманитарной помощи, а также ассортимент поставок. Об этом РИА Новости сообщили в пророссийском подполье.

Отмечается, что в июне польский фонд Dobro Zawsze Wraca предоставил гумпомощь, включающую средства личной гигиены, продовольствие, лекарства и аптечки. «В Черновцах, на складах партнерского ему фонда "Руки Милости", замечено значительное сокращение ассортимента и объема поставок из Европы для Украины по сравнению с маем», — рассказали представители подполья, добавив, что получаемую помощь киевские власти используют в своих интересах.

14 июня украинский лидер Владимир Зеленский встретился с Папой Римским Франциском в Италии и поблагодарил его за молитвы, духовную близость к украинскому народу и гуманитарную помощь.