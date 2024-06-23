Популярный курортный остров отменил запрет на въезд туристов

Итальянский остров Капри отменил запрет на въезд туристов

Итальянский остров Капри отменил ранее введенный запрет на въезд туристов. По словам мэра острова Паоло Фалько, была устранена техническая проблема, препятствовавшая поступлению воды с материка, сообщает The Guardian.

Запрет объявили рано утром в субботу, из-за чего несколько паромов из Неаполя и Сорренто вернулись в пункты отправления.

«Чрезвычайная ситуация усугубится с визитом тысяч туристов, которые ежедневно прибывают на Капри», — сказал Фалько. При этом в субботу вечером запрет был отменен.

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