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12:08, 23 июня 2024Путешествия

Популярный курортный остров отменил запрет на въезд туристов

Итальянский остров Капри отменил запрет на въезд туристов

Фото: Vidar Nordli-Mathisen / Unsplash

Итальянский остров Капри отменил ранее введенный запрет на въезд туристов. По словам мэра острова Паоло Фалько, была устранена техническая проблема, препятствовавшая поступлению воды с материка, сообщает The Guardian.

Запрет объявили рано утром в субботу, из-за чего несколько паромов из Неаполя и Сорренто вернулись в пункты отправления.

«Чрезвычайная ситуация усугубится с визитом тысяч туристов, которые ежедневно прибывают на Капри», — сказал Фалько. При этом в субботу вечером запрет был отменен.

Ранее стало известно, что министерство транспорта России готовится запустить прямые авиарейсы еще в четыре страны. По словам заместителя главы ведомства Владимира Потешкина, россиянам откроют прямой путь в Танзанию, Кувейт, Индонезию и Саудовскую Аравию.

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      Никита Абрамов
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