ПВО сбила 33 беспилотника над четырьмя российскими регионами

Минобороны: ПВО сбила 33 БПЛА над четырьмя областями России ночью 23 июня

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь 23 июня перехватили и уничтожили 33 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа над четырьмя регионами. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Так, сбиты 28 дронов над территорией Брянской области, по два — над территориями Смоленской и Липецкой областей, еще один БПЛА — над территорией Тульской области.

В субботу, 22 июня, Минобороны России впервые отчиталось о потере Вооруженными силами Украины (ВСУ) канадской боевой бронированной машины Senator в зоне спецоперации. Помимо этого, Вооруженные силы (ВС) России нанесли массированный удар по украинским энергетическим объектам, отвечающим за обеспечение электричеством военно-промышленного комплекса страны.