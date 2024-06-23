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08:24, 23 июня 2024Россия

ПВО сбила 33 беспилотника над четырьмя российскими регионами

Минобороны: ПВО сбила 33 БПЛА над четырьмя областями России ночью 23 июня

Фото: Vladimir Baranov / Global Look Press

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь 23 июня перехватили и уничтожили 33 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа над четырьмя регионами. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Так, сбиты 28 дронов над территорией Брянской области, по два — над территориями Смоленской и Липецкой областей, еще один БПЛА — над территорией Тульской области.

В субботу, 22 июня, Минобороны России впервые отчиталось о потере Вооруженными силами Украины (ВСУ) канадской боевой бронированной машины Senator в зоне спецоперации. Помимо этого, Вооруженные силы (ВС) России нанесли массированный удар по украинским энергетическим объектам, отвечающим за обеспечение электричеством военно-промышленного комплекса страны.

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      Марина Совина
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