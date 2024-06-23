Рассекречены три влияющих на Байдена ближайших соратника

NYT назвала Клейна, Донилона и Кауфмана ближайшими соратниками Байдена

Журналисты газеты The New York Times (NYT) рассекретили троих ближайших соратника президента США Джо Байдена, которые больше всего на него влияют.

Как отмечается в материале, несмотря на то, что американский лидер окружен множеством сотрудников, политических экспертов и секретарей, он полностью доверяет небольшому кругу лиц, которые «являются олицетворением старой школы» и обладают уникальной способностью «держать сущность Джо Байдена в центре всего». В самые важные моменты каждый из них сообщал президенту США новости, которые тот не хотел слышать, хотя ни один не выступил против, когда президент решал выдвигаться на второй срок.

Первым из них газета называет бывшего главу аппарата Белого дома Рона Клейна, который подтолкнул Байдена принять вызов экс-президента США Дональда Трампа на дебаты. Второй — юрист Томас Донилон, спасший Байдена в 2020 году на выборах, разработав выигрышную стратегию для президентской кампании против Трампа.

Самым главным доверенным лицом Байдена издание называет бывшего сенатора Теда Кауфмана, которому было поручено решение многих «щекотливых» вопросов. Так, в 1986 году он помог Байдену незаметно разработать план первой предвыборной кампании на пост президента. Более 20 лет спустя он был на встрече единственным не из членов семьи, кто просил Байдена снова баллотироваться.

Ранее сообщалось, что высокопоставленные демократы, включая помощников Джо Байдена, усомнились в победе американского лидера из-за его подходов к предвыборной кампании. Его самые близкие соратники сохраняют уверенность в его «теории» победы в ноябре, которая основана на опасениях избирателей по поводу событий 6 января, политического насилия, демократии и характера Трампа, при этом большинство ее не разделяют.

Выборы президента Соединенных Штатов состоятся в ноябре 2024 года. Дональд Трамп и Джо Байден рассматриваются как главные кандидаты на пост.