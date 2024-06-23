Россиянин закрыл собой жену во время атаки ВСУ на пляж в Севастополе

Shot: мужчина закрыл собой супругу во время атаки ВСУ на пляж в Севастополе

Россиянин закрыл собой жену во время атаки Вооруженных сил Украины на пляж в Севастополе. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По словам женщины, семья отдыхала на пляже в Учкуевке. Прилет произошел за считаные секунды, люди не успели никуда убежать или спрятаться.

«Мы просто легли в песок лицом и закрывали уши. Супруг лежал на мне и закрывал меня собой. А я кричала и просила Бога нас уберечь. Эти звуки и состояние всегда будут меня преследовать», — вспомнила россиянка.

Она отметила, что после ракетного удара люди помогали друг другу. Водители автобусов и местные жители вывозили на транспортных средствах людей с пляжа.

При атаке со стороны Украины ранения получили 124 человека. Пятерых спасти не удалось. «Вся система здравоохранения мобилизована, врачи и медперсонал находятся на рабочих местах», — добавил губернатор города, подчеркнув, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

По словам уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой, среди пострадавших 27 детей, пятеро в тяжелом состоянии.